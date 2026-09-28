Oggi il reparto difensivo dell'Inter, al di là dei troppi gol subiti che non sempre dipendono dalla qualità dei singoli, è sicuramente completo e ben composto. L'auto-conferma di Benjamin Pavard ha sicuramente cambiato la strategia nerazzurra, virandola su John Stones per il ruolo di centrale e confermando di conseguenza Manuel Akanji sempre in mezzo. Niente da fare per Cristian Romero, un'idea solo accarezzata che sarebbe diventata concreta in caso di cessione del francese. Niente da fare, alla fine la difesa dell'Inter è rimasta così.

La soluzione ideale

Ma nelle settimane precedenti, all'inizio della scorsa finestra di mercato, mentre la dirigenza era alla ricerca di un profilo adatto a giocare al centro di una difesa a tre, come appurato da FcInterNews.it era stato proprosto dal suo entourage un giocatore sulla carta ideale per sobbarcarsi questo compito: Kim Min-jae. Classe '96, già protagonista in Italia con la maglia del Napoli, il sudcoreano ha trascorso l'ultima stagione al Bayern Monaco come alternativa al duo Dayot Upamecano-Jonathan Tah. Ruolo che gli è stato un po' stretto, viste le premesse al suo arrivo in Bundesliga nell'estate 2023 e l'investimento di 50 milioni di euro da parte dei tedeschi per strapparlo ai partenopei freschi campioni d'Italia. Insomma, per esperienza, caratteristiche e situazione personale nella sua attuale squadra, poteva essere la grande occasione di mercato attesa.

Non si può fare

Invece tutto si è bloccato sul nascere quando si è parlato di ingaggio. Richiesta altissima per le strategie finanziarie del club nerazzurro, insostenibile nel contesto di uno squad cost da calibrare anche considerando altri, necessari innesti da aggiungere alla rosa. Inoltre, ci sarebbe stata la necessità di una trattativa con il Bayern Monaco, che con la scadenza del contratto nel 2028 difficilmente avrebbe acconsentito a un prestito, per non ritrovarsi il giocatore la prossima estate sull'uscio della porta con una sola stagione prevista dall'accordo e maggiore forza nelle trattative. Stipendio fuori portata e cartellino, insomma non c'è stata alcuna possibilità di portare avanti il discorso, decaduto praticamente sul nascere.