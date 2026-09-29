Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio: i fratelli Esposito entrano nella storia del calcio italiano. I tre ragazzi di Castellammare di Stabia, nati nel 2000, nel 2002 e nel 2005, sono infatti il primo trio di fratelli ad aver giocato in Nazionale. Se Pio è ormai presenza fissa nelle convocazioni degli Azzurri, Sebastiano ha fatto ieri il suo esordio contro la Turchia.

Anche Salvatore, non molti lo ricorderanno, ha una presenza con la prima squdara dell'Italia, nel 2022. A convocarlo fu proprio Roberto Mancini, che lo lanciò nel secondo tempo di un Inghilterra-Italia di Nations League. Mezz'ora scarsa in campo che però ora consente alla famiglia campana di ottenere un record difficile da replicare, quasi impossibile da battere, quello di aver regalato alla Nazionale tre fratelli.