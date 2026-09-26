Inizia col piede giusto l’avventura della Nazionale Under 18, che supera il Cile per 2-1 a Samobor, nel primo dei quattro test match in programma in Croazia. Gli Azzurrini passano in vantaggio al 45’ con l’attaccante dell’Atalanta Diego Perillo, prima di subire al 47’ la rete del momentaneo 1-1, realizzata su calcio di rigore dall’ala del Club Deportes Iquique, Bayron Barrera. I ragazzi di Daniele Franceschini tornano definitivamente avanti al 66’, ancora una volta con Perillo, che firma così la sua doppietta.

“Sono soddisfatto – sottolinea il tecnico azzurro –, perché è stato un buon test. Quando giochi contro squadre sudamericane, che hanno tra i loro punti forti fisicità e grinta, devi saperti adattare e oggi i ragazzi hanno saputo interpretare al meglio la gara. Chiaramente, alcune cose sono andate bene, altre un po’ meno, come, ad esempio, il possesso palla, dove mi piacerebbe che migliorassimo sotto l’aspetto della gestione, ma, ripeto, nel complesso sono soddisfatto”.

L’Italia tornerà in campo martedì 29 settembre (ore 12.30), sempre a Samobor, per affrontare i pari età della Danimarca. “Sarà una partita diversa – specifica Franceschini –, perché, al di là della fisicità tipica delle partite internazionali, avremo di fronte un avversario che giocherà maggiormente palla a terra, cercando giocatori tra le linee. Dovremo essere bravi a non snaturarci, perché queste quattro partite servono soprattutto a dare minutaggio a tutti, per testare specialmente i ragazzi che sono stati un po’ meno con noi, in vista del Mondiale (dal 19 novembre al 13 dicembre in Qatar, ndr)”.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter)*, Mattia Sonzogni (Atalanta)**;

Difensori: Matteo Albini (Como)*, Giampaolo Bonifazi (Roma), Cristian Covelli (Empoli)**, Lorenzo Dattilo (Roma)**, Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma)*, Andrea Donato (Inter)*, Edoardo Evangelista (Inter)**, Davide Gaffurini (Torino)**, Lorenzo Puricelli (Inter), Davide Rigo (Juventus)*, Giacomo Strata (Roma)**, Ludovico Varali (Parma);

Centrocampisti: Francesco Ballarin (Roma)**, Edoardo Biondini (Empoli), Riccardo Cassano (Como), Tito Maria Fabbri (Modena)**, Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma)*, Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Atalanta)*,

Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona)*, Thomas Corigliano (Juventus)*, Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Lazio)*, Thomas Matarrese (Inter)**, Alan Orlandi (Empoli)**, Diego Perillo (Atalanta)*, Mateo Santa Maria (Juventus)***, Achille Tigano (Como)**.

*a disposizione dal 21 al 29 settembre.

**a disposizione dal 29 settembre al 5 ottobre.

***il 21 settembre è stato escluso dalla lista dei convocati.

Staff – Tecnico: Daniele Franceschini; Assistente tecnico: Marco Scarpa; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Preparatore atletico: Roberto Ghielmetti; Match analyst: Luca Federico; Medico: Cristiano Benelli; Fisioterapista: Aldo Abbadia; Nutrizionista: Giuseppe Cuzzocrea; Segretario: Guglielmo Cammino.