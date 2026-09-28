Non è stata certamente una serata da ricordare per Yann Bisseck, quella vissuta ieri ad Augsburg dove la Nazionale tedesca è stata clamorosamente battuta dalla Grecia nella gara di Nations League che ha giocato per tutti i novanta minuti. Al termine della partita, il difensore dell'Inter si è fermato a parlare coi cronisti in zona mista.

Come ti spieghi il fatto di non essere riusciti a segnare?

"Non è così semplice, la Grecia è comunque una buona squadra e hanno un buon allenatore. Sapevano cosa stavano facendo: hanno giocato con un blocco ben compatto e non è sempre facile creare occasioni in questa situazione. Dobbiamo lavorare su questo aspetto ma ho fiducia".

Quanto sei soddisfatto della tua performance?

"Penso sia andata bene, non ho molto da rimproverarmi. Però quando perdi una partita la tua prestazione personale non è importante. Ho fatto di tutto per aiutare la squadra ma non è stato abbastanza. Ci sono tante cose sulle quali dobbiamo lavorare".

Cosa ti aspetti da Klopp come CT?

"Molta intensità e la voglia di vincere, di essere i numeri uno. Ma queste cose devi comunque portarle in campo. Ma oltre all'intensità, alla corsa, il pressing, c'è anche da giocare a calcio. Penso che sia uno dei migliori tecnici al mondo, dobbiamo solo implementare queste cose ed esprimerle meglio in campo, però con una squadra nuova e due giorni di allenamento penso sia un po' difficile. Ma con le qualità che ha il calcio tedesco credo che arriveremo a dei risultati migliori in futuro".

Pensi di poter essere nuovamente convocato a novembre, quando la rosa sarà più corta?

"Lo spero, c'è ancora un mese di partite col club da giocare. Questi sono posti dove devi sempre metterti in mostra. Io proverò a farlo con l'Inter e naturalmente spero in una nuova chiamata"