Torna in campo la Women's Champions League con la seconda giornata della League Phase. L'Inter Women è l'unica delle tre squadre italiane ad aver vinto la prima partita giocata (1-0 contro le svedesi dell'Hacken Goteborg) e può guardare con ottimismo alla trasferta in casa dell'Austria Vienna in programma il 1° ottobre. Ne sono convinti i bookmaker che offrono il segno 2 a 1,72 su Planetwin365 e Betflag, con il pareggio e il colpo interno proposti entrambi a 3,80. Fiducia dunque nella squadra allenata da David Sassarini.