Novità sul fronte delle designazioni arbitrali: Marco Guida, direttore di gara internazionale della sezione di Torre Annunziata, tornerà ad arbitrare il Napoli. La linea della CAN è chiara con l’obiettivo di affidare le partite più importanti agli arbitri ritenuti più adatti. "In Serie A devono arbitrare i più forti", ha ribadito Orsato come riportato da La Repubblica durante l'incontro con la stampa.

Sul tema è arrivata anche una precisazione nel corso delle dichiarazioni successive all’evento, con un riferimento diretto al caso Guida e alla posizione di Maresca. Va precisato e ricordato che Guida è della sezione di Torre Annunziata, Maresca di Napoli.

"Vedremo Guida di nuovo ad arbitrare il Napoli e Maresca no? La mia idea è che un arbitro della stessa sezione della squadra diventa un problema esterno. Ed è meglio evitarlo: è una mia idea e credo la porterò avanti per tutto il campionato", ha chiarito Orsato.