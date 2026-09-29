Tra i giocatori che hanno brillato nella partita di ieri tra Turchia e Italia c'è anche Davide Frattesil, per tre stagioni all'Inter e passato l'estate scorsa alla Lazio, dove ha cominciato il campionato di Serie A alla grande.

Frattesi ha uno score in nazionale praticamente da attaccante, guardando ai gol e infatti anche contro i turchi è andato a bersaglio. L'ex interista, come riporta Tuttosport, è arrivato a nove reti con la maglia azzurra. Ha raggiunto tre attaccanti come Totti, Boninsegna e Quagliarella. Un dato che parla da solo.