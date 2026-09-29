Forsse i tempi per rivedere in campo Matteo Darmian sono finalmente maturi. L'ex Inter, che ha salutato da vincente la squadra nerazzurra per fine contratto, potrebbe vestirsi di rossoblu nei prossimi giorni. Il Bologna infatti deve fare i conti con il grave infortunio muscolo-tendineo patito da Emil Holm in Nazionale e in attesa di conoscere le tempistiche della sua assenza (si temono ben 4 mesi) si stanno cautelando con il classe '89 milanese, che si sottoporrà ad alcuni test per valutarne integrità fisica e condizione atletica e si allenerà col gruppo rossoblù nell’attesa che l’area tecnica prenda una decisione definitiva sul suo conto.

Tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, che condurrà alla partita contro il Lecce, verrà presa una decisione.