Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. La notizia, che era nell'aria da giorni, è diventata ufficiale questo pomeriggio all'atto della pubblicazione del comunicato da parte dei ducali. Il responsabile tecnico della prima squadra gialloblu ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione di rinnovo in favore del club di due anni.

Si tratta di un ritorno a Parma per Gila dopo l'esperienza da calciatore, che lo vide protagonista dal 2002 al 2005 con 116 presenze e 56 reti. L'esordio di Gila andrà in scena il 10 ottobre, a San Siro, quando il Parma sarà ospite dell'Inter per la prima gara di campionato dopo la sosta.

Gilardino si avvarrà di uno staff tecnico composto da quattro collaboratori: Gaetano Caridi (Allenatore in Seconda), Francesco Valiani (Collaboratore Tecnico), Antonio Bovenzi (Preparatore Atletico) e Mirco Vecchi (Match Analyst).