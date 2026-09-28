Pio Esposito a fine partita commenta così alla Rai la partita dell'Italia che ha visto l'interista anche in gol: "Ci tengo molto a dedicare il gol a mia nonna che sta passando giornate non facili, ci tenevo tanto a fare gol per lei. Sebastiano? Mi ricordo bene la mia prima volta in nazionale lo scorso anno, ho cercato di non caricarlo troppo di pressioni, spero se la sia goduta, è stato bello condividere questa esperienza e speriamo di farlo molte altre volte. Avevamo tanta voglia di rifarci, tanto entusiasmo, quando si gioca con questa maglia bisogna sempre averlo ma nel calcio non va sempre come vogliamo a dobbiamo metterci sempre questo atteggiamento. Oggi ci siamo anche divertiti e penso si sia visto".