Mentre Bastoni e Pio Esposito rilanciano l'Italia con gol e assist in Turchia, ad Appiano Gentile si torna a lavorare in vista di Inter-Parma del prossimo 10 ottobre, match che aprirà il secondo pezzo di stagione nerazzurra dopo la lunga sosta nazionali.

Chivu può sorridere: Spence finalmente in gruppo, per la prima volta da quando è in Italia. Ottimi segnali anche da Dimarco e Calhanoglu, in ritardo invece Stones.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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