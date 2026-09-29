Si avvicina il Festival dello Sport di Trento: come sempre non mancheranno i grandi campioni del presente e del passato, del calcio e non solo. Tanti di questi campioni sono indissolubilmente legati al mondo Inter. Ecco tutti gli eventi a tinte nerazzurre previsti nella rassegna organizzata da Gazzetta dello Sport dall'1 al 4 ottobre.

Appuntamenti nerazzurri: da Materazzi a Sneijder passando per Bisseck

Si parte, come detto, l'1 ottobre. Alle 15 in Piazza del Duomo Marco Materazzi sarà protagonista di un evento organizzato per presentare "MM23", libro dedicato alla sua carriera. Il 2 ottobre alle 14 invece spazio a Bobo Vieri, nell'incontro "Air Bobo", in programma al Teatro Sociale di Trento. Sempre al Teatro Sociale, il 4 ottobre alle 19, ci sarà Wesley Sneijder.

Se sin qui abbiamo parlato solo del passato, ci sarà spazio anche per un nerazzurro del presente. L'1 ottobre alle 16.30 è previsto un incontro con Yann-Aurel Bisseck, all'Auditorium Santa Chiara. Il tedesco, reduce dalla prima presenza da titolare con la sua nazionale, incontrerà tifosi e appassionati.