Le due vittorie con Turchia e Belgio, con cui ha inaugurato al meglio il suo mandato da ct della Francia, hanno avvalorato la bontà delle scelte di Zinedine Zidane in sede di convocazione. "Per questo raduno, dovendo disputare quattro partite, la scelta di far giocare tutti era ovvia dall'inizio. Vedremo per gli impegni futuri cosa deciderò di fare, ma quel che è certo è che ho a disposizione giocatori molto bravi, le parole di Zizou in conferenza stampa.

A proposito della rivoluzione a livello di formazione fatta tra una sfida e l'altra, con l'inserimento di new entry come Diouf, Kalulu e Lepaul, Zidane ha aggiunto: "Hanno dimostrato che sono tutti coinvolti. La cosa importante era dirsi: cambiamo i giocatori, ma questo non cambia la fisionomia di ciò che vogliamo mettere in campo".