Ripresa dei lavori, quest'oggi, alla Pinetina di Appiano Gentile per i giocatori che non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali. Il focus era puntato in particolare su Djed Spence che, come preannunciato, ha lavorato per l'intera seduta con i compagni e, dunque, punta dritto alla prima convocazione in nerazzurro per il match contro il Parma programmato dopo la sosta, sabato 10 ottobre. Un appuntamento al quale non vogliono mancare nemmeno Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu: il primo si è allenato solo parzialmente con i compagni, mentre il secondo ha svolto un lavoro personalizzato sul campo aumentando i carichi. Ci vorrà più pazienza, infine, per John Stones, oggi a parte. Lo riporta Sky Sport.