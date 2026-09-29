Oltre a Djed Spence, tornato ieri ad allenarsi insieme ai compagni di squadra, ci sono altri giocatori che corrono verso il recupero in casa Inter. La Gazzetta dello Sport entra nel dettaglio riportando la condizione di chi è oggi ai box. Come Hakan Calhanoglu, che va spedito verso il rientro. Da titolare, perché se il turco è tra i disponibili, Chivu lo manda in campo. Ha saltato le ultime due partite di campionato, ma è recuperato e schierabile fin dal principio.

Stesso discorso per Federico Dimarco. Precauzionalmente rimasto a casa dopo essere stato convocato da Roberto Mancini (che lo ha poi rimandato subito indietro per via del ginocchio ancora "ballerino") già dalla scorsa settimana si è visto spesso ad Appiano Gentile e ieri ha lavorato parzialmente in gruppo. In ogni caso, vola spedito verso il recupero, anche della miglior condizione.

L'incognita maggiore è Stones. Come riporta la rosea, per il centrale inglese domina la cautela. Ieri ha lavorato a parte, è quello leggermente più indietro tra i convocati e difficilmente l'obiettivo sarà Inter-Parma. In fondo in difesa l'Inter non è "corta", c'è quindi il tempo per far recuperare del tutto l'ex City.