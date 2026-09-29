Nonostante il futuro incerto, il CT dell'Argentina Lionel Scaloni ha speso parole al miele per Walter Samuel in conferenza stampa. Parte del suo staff, l'ex Inter potrebbe continuare la sua carriera con un ruolo da allenatore. Scaloni ha detto: "Walter ci ha già dimostrato cosa significhi per lui la Nazionale quando ha rifiutato un'offerta dell'Inter e di Chivu per essere con noi al Mondiale. Oltre a essere fondamentale per la squadra, è un mio amico e voglio il meglio per lui. La porta per lui è sempre aperta, ma non ci sono ancora novità. Se dovesse andare via per noi sarebbe una perdita enorme. È un amico e gli auguro il meglio".

EL FUTURO DE WALTER SAMUEL



Lionel Scaloni despejó las dudas acerca de un hombre clave en su cuerpo técnico.



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