Nonostante il futuro incerto, il CT dell'Argentina Lionel Scaloni ha speso parole al miele per Walter Samuel in conferenza stampa. Parte del suo staff, l'ex Inter potrebbe continuare la sua carriera con un ruolo da allenatore. Scaloni ha detto: "Walter ci ha già dimostrato cosa significhi per lui la Nazionale quando ha rifiutato un'offerta dell'Inter e di Chivu per essere con noi al Mondiale. Oltre a essere fondamentale per la squadra, è un mio amico e voglio il meglio per lui. La porta per lui è sempre aperta, ma non ci sono ancora novità. Se dovesse andare via per noi sarebbe una perdita enorme. È un amico e gli auguro il meglio".

Sezione: Focus / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 20:20
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.