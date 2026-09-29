Questa settimana, la UEFA distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la UEFA Nations League 2024/25. Si tratta del primo pagamento previsto dall'attuale ciclo del programma di Nyon di benefici per i club, l'UEFA Club Benefits Programme, in conformità con il Memorandum d'Intesa sottoscritto con l'EFC.

Tali pagamenti rientrano nello stanziamento complessivo di 104 milioni di euro destinato ai club che rilasciano giocatori per le edizioni 2024/25 e 2026/27 della UEFA Nations League e per le qualificazioni a UEFA EURO 2028. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente. Il programma prevede un indennizzo calcolato su base giocatore/partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza di un giocatore idoneo a referto in una gara di Nations League o delle qualificazioni europee. Per EURO 2028, l'indennizzo sarà invece calcolato su base giocatore/giorno.

Il programma coinvolge 611 club appartenenti a tutte le federazioni affiliate alla UEFA, inclusi numerosi club dilettantistici. Il club tedesco RB Leipzig riceverà l'importo complessivo più elevato in questa tranche di pagamenti, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.

"Il programma di sostegno ai club riconosce il contributo fondamentale che i club apportano al successo del calcio per squadre nazionali. Attraverso questo programma, distribuiamo ai club di tutta Europa – sia professionistici che dilettantistici – una quota dei ricavi di UEFA EURO e UEFA Nations League, riconoscendo il loro ruolo nello sviluppo dei giocatori e nella loro messa a disposizione per le nazionali. Quando il calcio prospera, tutti ne traggono beneficio", il commento di Aleksander Čeferin, presidente della UEFA.

"Il programma di benefici per i club rappresenta una componente fondamentale della partnership strategica tra UEFA ed EFC - ha aggiunto Nasser Al-Khelaïfi, numero uno di EFC -. La sua portata e il suo impatto sono evidenti, dato che oltre 600 club di ogni dimensione beneficeranno di questo primo pagamento. L'iniziativa riconosce il contributo essenziale che i club offrono al calcio internazionale, sviluppando i giocatori e rendendoli disponibili per le rispettive nazionali. Siamo molto lieti di continuare a rafforzare questo legame vitale tra il calcio di club e quello delle nazionali".

L'attuale ciclo di benefici per i club, legato a UEFA EURO 2028, prevede una distribuzione complessiva di 244 milioni di euro, inclusi 4 milioni residui dal programma UEFA EURO 2024. Di tale importo, 104 milioni sono destinati ai club che mettono a disposizione i propri giocatori per la UEFA Nations League (stagioni 2024/25 e 2026/27) e per le qualificazioni a UEFA EURO 2028 (European Qualifiers 2027-28), mentre ulteriori 140 milioni sono riservati ai club che rilasciano i giocatori per la fase finale del torneo.

Ulteriori pagamenti nell'ambito del programma saranno effettuati per fasi, man mano che le rispettive competizioni giungeranno a conclusione.