Yann Bisseck è pronto a tornare a disposizione di Cristian Chivu dopo i primi due impegni della Germani in Nations League. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, infatti, il ct tedesco Klopp ha diviso in due gruppi le convocazioni e l'interista faceva parte del primo. Rimasto in panchina nella prima gara contro l'Olanda, ha poi giocato 90' contro la Grecia, in una partita persa dai tedeschi.

Bisseck ha comunque mostrato soddisfazione per la convocazione e per l'impiego, spera ora di poter essere richiamato a novembre, quando ci sarà il successivo blocco dedicato alle nazionali. Per ora tornerà all'Inter, atteso già giovedì in Italia.