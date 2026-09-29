Domenico Messina, direttore tecnico dell'AIA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'incontro avvenuto a Lissone tra il designatore Orsato e la stampa.

Presto il ritorno di Open Var. "Non so se si chiamerà così o in altro modo, la Federazione sta studiando col detentore dei diritti un sistema che possa portare al pubblico la spiegazione su determinati episodi. Non so se saremo pronti per la 6^ giornata di campionato, ma è comunque un progetto in corso", ha annunciato.

"Esiste un regolamento, con linee guida mutuate dalla UEFA e un approccio non vorrei dire differente, ma con una mentalità diversa, di favorire il gioco e chiedere agli arbitri di dare un impulso alla fluidità. Quindi meno fischi, che non significa non fischiare i falli ma i contatti inutili - ha poi aggiunto sulla linea arbitrale adottata in questa prima parte di campionato -. Errori? Dipende dai punti di vista, è molto importante cercare di avere continuità e uniformità decisionale. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati, gli arbitri devono seguire un canovaccio iniziale e portarlo avanti fino al termine del campionato. Gli errori sono una parte del gioco che deve essere accettata. Il lavoro di Orsato fino a oggi si può definire eccellente, lavora 24 ore al giorno per cercare di migliorare gli arbitri. Non solo quelli giovani, ma anche gli esperti con una spinta e una voglia nuova. Secondo il protocollo Orsato, un arbitro appagato non può esistere".

"Meriti sul calcio? Il grosso del merito va alle nuove regole e all'atteggiamento di calciatori e allenatori, che hanno capito che il calcio vuole intensità, tempo effettivo più elevato e che conta la palla in gioco. Fatto 100 il merito, prendiamoci un 1", ha concluso.