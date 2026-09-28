Non ha giocato nel fine settimana l'Inter Under 23, che recupererà la partita contro il Giugliano il prossimo 13 ottobre. Ma il resto del girone C della Serie C è andato regolarmente in campo per le gare della settima giornata, con gli squilli del Potenza che ha surclassato il Barletta a domicilio con un 4-1 e comanda la classifica insieme al Bari che ha superato il Cosenza mentre perde terreno il Sorrento battuto 2-0 dal Foggia. Il Catania batte la Casertana con un gol di Ierardi al 93esimo e aggancia i nerazzurri a quota dieci in un gruppo che comprende anche Audace Cerignola, Casarano e Scafatese.

Ecco il quadro dei risultati:

Crotone 2-1 Salernitana

Picerno 2-1 Audace Cerignola

Bari 1-0 Cosenza

Cavese 4-2 Savoia

Casertana 1-2 Catania

Barletta 1-4 Potenza

Scafatese 2-0 Altamura

Casarano 0-1 Monopoli

Foggia 2-0 Sorrento

La classifica

Potenza, Bari 16; Sorrento 15 · Picerno, Casertana 12; Monopoli 11 · Inter Under 23, Audace Cerignola. Catania, Scafatese, Casarano 10; Salernitana 9; Foggia, Cavese 8; Barletta, Altamura 7; Savoia 6; Giugliano 4; Cosenza 2; Crotone 0.