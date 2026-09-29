Il designatore degli arbitri Daniele Orsato, a margine dell'incontro con la stampa avvenuto a Lissone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti.

"Siamo indietro per gli errori commessi, si poteva fare meglio. L'aspetto che mi dà più soddisfazione sono gli occhi dei miei ragazzi, le loro facce, l'andare in campo determinati a sbagliare meno possibile: corrono come matti e mi riempie di orgoglio. Lavoreremo per non ripetere gli errori", le sue parole.

"La linea è quella che vuole il calcio: i falli vanno fischiati, il VAR deve intervenire sul chiaro ed evidente errori. I calciatori rispondono in maniera encomiabile, gli arbitri si impegnano al massimo e stiamo assistendo a partite fantastiche - ha poi aggiunto -. Var spento? Non esiste nessun protocollo Orsato o mia linea, cerchiamo di uniformarci anche alle richieste di giocatori e squadre, che vedo abbastanza soddisfatti, anche dopo l'ultimo incontro. Cercheremo di mettere sempre l'impegno massimo. Continueremo a usare la tecnologia perché ci aiuti a sbagliare meno. Arrivare a non usarla più è una follia: se riusciamo a usarla meno perché in campo si prendono decisioni giuste, bene, altrimenti la utilizzeremo a correggere gli errori".

Fin qui sono stati ammessi e riconosciuti 5 errori. "Ci sono effetti collaterali dovuti alla velocità del gioco e ci aspettavamo anche questo. Gli errori me ne aspettavo anche di più, ma non questi, che sono di superficialità, di posizionamento errato o di idee sbagliate. Possiamo discuterne per tanto tempo, ma sugli errori chiari fatti mi auguro che con impegno e lavoro non si facciano più in futuro - spiega Orsato -. L'uniformità di giudizio nelle zone grigie? Posso solo assicurare che lavoreremo tutti i giorni, e lo facciamo, cercando di uniformarci più possibile tra noi. Squadre e giocatori vogliono arbitri che fischino le stesse cose da una parte e dall'altra: questo è l'obiettivo, almeno fino a fine stagione".

Chiusura dedicata al criterio territoriale. "Vedremo Guida di nuovo ad arbitrare il Napoli e Maresca no? La mia idea è che un arbitro della stessa sezione della squadra diventa un problema esterno. Ed è meglio evitarlo: è una mia idea e credo la porterò avanti per tutto il campionato".