Con il suo gol ha dato il la alla goleada della Nazionale italiana sul campo della Turchia e contemporaneamente ha allontanato, almeno per una serata, il brutto ricordo di Zenica. Parliamo di Alessandro Bastoni che, dopo il 4-1 di Bursa, si è soffermato a commentare la partita anche ai microfoni di Sportmediaset: "Ci auguriamo di esserci sbloccati un po' tutti, ma bisogna stare molto cauti - le parole del difensore dell'Inter -. Penso di aver l'esperienza per potere dire questo. Non bisogna esaltarsi o abbattersi a seconda dei momenti. Questo è un buon punto dal quale ripartire. Abbiamo visto coraggio e personalità su un campo difficile come quello della Turchia, Sono molto fiero dei ragazzi, soprattutto quelli che hanno esordito oggi o hanno avuto meno spazio negli anni scorsi. L'unica cosa che chiedo è portare pazienza; se c'è qualcuno da attaccare, scegliete noi (giocatori più esperti, ndr). I giovani hanno bisogno di tempo e di fiducia".

La nuova difesa.

"Anche con Scalvini ho giocato poco in questi anni, non è stato facile ma ho visto tanto spirito di sacrificio. Abbiamo toccato il punto più basso in Nazionale nel recente passato, ce ne siamo resi conto. La voglia di ripartire è tanta, lo posso assicurare. Chiedo pazienza, ma c'è voglia da parte di tutti i ragazzi. Restiamo calmi e concentrati perché la strada è lunghissima".