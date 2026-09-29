Yann Bisseck ha affrontato la sua seconda partita assoluta con la nazionale maggiore tedesca con una tale personalità da spiazzare persino i suoi compagni di squadra. "Davvero è stata solo la sua seconda presenza?", si è chiesto Jonthan Tah a SPORT1 a margine della sfida persa contro la Grecia, nella quale il difensore dell'Inter è stato tra i giocatori più positivi della squadra allenata da Jurgen Klopp.
"Pensavo ne avesse già giocate di più", ha aggiunto il centrale del Bayern Monaco. Prima di elogiare la prestazione dell'ex Aarhus: "Ha fatto bene. Guardo spesso le sue partite. Sta rendendo alla grande anche nel club, gioca con sicurezza e vince i duelli. È fantastico che sia tornato qui con noi".
Sezione: News / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 11:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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