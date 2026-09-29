Yann Bisseck ha affrontato la sua seconda partita assoluta con la nazionale maggiore tedesca con una tale personalità da spiazzare persino i suoi compagni di squadra. "Davvero è stata solo la sua seconda presenza?", si è chiesto Jonthan Tah a SPORT1 a margine della sfida persa contro la Grecia, nella quale il difensore dell'Inter è stato tra i giocatori più positivi della squadra allenata da Jurgen Klopp.

"Pensavo ne avesse già giocate di più", ha aggiunto il centrale del Bayern Monaco. Prima di elogiare la prestazione dell'ex Aarhus: "Ha fatto bene. Guardo spesso le sue partite. Sta rendendo alla grande anche nel club, gioca con sicurezza e vince i duelli. È fantastico che sia tornato qui con noi".