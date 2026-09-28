Intervenuto sulle frequenze di RAI Sport, il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato della mancata chiamata di Nicolò Barella per la sfida di Nations League in programma questa sera contro la Turchia: "Non è stato difficile rinunciare a lui perché noi sappiamo il suo valore, però queste partite ci servono per conoscere i giocatori più giovani, i giocatori che comunque saranno quelli che dovranno accompagnare il nostro percorso nei prossimi anni. Se non li vediamo in partita, non posso farlo in due allenamenti: lì non si capisce se un calciatore è in grado o no di essere protagonista in certi match", si legge su Tuttomercatoweb.
Sezione: Copertina / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 17:37 / Fonte: Rai Sport
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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