Jacobo Ramon parla in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport della nuova stagione con il Como e dei possibili obiettivi dei lariani da qui alla fine della lunga annata che attende i calciatori. Con un'attenzione particolare al campionato.

L'Inter è la grande favorita?

«Hanno vinto con distacco un anno fa, si sono rafforzati bene e sono partiti col piede giusto. Però cercheremo di metterli in difficoltà».

Ecco, e voi?

«Non ci pensiamo. Abbiamo appena iniziato. Cercheremo di vincerle tutte e poi vedremo dove saremo a fine stagione. Piano piano (in italiano, ndr)».

Un anno fa diceva che dalle prime impressioni la Serie A le sembrava un campionato più fisico della Liga. Oggi cosa dice?

«Che le nuove regole hanno migliorato tantissimo il gioco, lo rendono molto più dinamico. Noi ci stanchiamo di più, ma per il pubblico è positivo: finora non ci sono stati 0-0, ci sono più gol, il calcio è più offensivo, più spettacolare e divertente. Per esempio noi che lo scorso anno abbiamo chiuso tante partite senza incassare quest'anno non ci siamo ancora riusciti, perché si gioca molto di più>>.