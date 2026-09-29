Tre presenze da titolare nelle ultime tre gare dei suoi per Lamine Ballo all'AlbinoLeffe. Il terzino destro classe 2007 è in prestito dall'Inter e con i seriani sta affrontando il suo primo campionato tra i professionisti. Dopo l'ultima partita, il pari per 1-1 con l'Alcione Milano, ha detto in conferenza stampa: "Qui mi trovo molto bene con i compagni e anche con lo staff. L'impatto è stato positivo, c'è però ancora tanto da imparare: dovrei attaccare molto di più e nel finale non sono riuscito a prendere la palla di testa... ho ancora molto da fare per arrivare a quello che voglio essere. La squadra mi ha aiutato, devo continuare a migliorare per fare prestazioni molto migliori di questa".