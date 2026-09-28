Non solo Zambo Anguissa, che potrebbe ripercorrere le orme di Piotr Zielinski da Napoli a Milano, sponda Inter. In Viale della Liberazione sanno che i tempi per valutare possibili ingaggi a parametro zero nella prossima estate sono già maturi e Dario Baccin, sottolinea Tuttosport, ha già qualche nome in lista. Sempre sotto il Vesuvio c'è da valutare la posizione di Alex Meret, che con l'arrivo di Max Allegri è tornato titolare tra i pali partenopei ma il contratto rimane in scadenza nel giugno 2027. In tal senso sono in agenda colloqui con l'agente Federico Pastorello. Ad oggi l'Inter ha dato fiducia a Pepo Martinez, con Ivan Provedel alle sue spalle ma non si esclude che nella prossima stagione si possa intervenire anche per la porta.

Sempre per quanto riguarda la porta, dall'Argentina rimbalza con frequenza la voce del forte interesse nerazzurro per Santiago Beltran, 21enne argentino del River Plate con contratto in scadenza il 31 dicembre in assenza di rinnovo. La scorsa estate la Juventus lo ha preso in considerazione, ultimamente oltre ai nerazzurri anche Real Madrid e Manchester United sono stati accostati a lui. Infine, c'è un profilo che piace e gioca in Premier League: Chris Richards, difensore, diventato pratico di sistema a tre con la maglia del Crystal Palace dopo essere cresciuto nel Bayern Monaco. A 26 anni potrebbe essere un ottimo colpo a parametro zero, in Viale della Liberazione lo seguono da tempo.