Pronta la risposta del Manchester City all'annuncio da parte della EPL che ha confermato le accuse di colpevolezza da parte della Commissione indipendente in merito alla questione sponsorizzazioni false. In una nota pubblicata dal sito ufficiale, la società mancuniana si dice 'delusa' dall'atteggiamento della Premier League e rivendica con forza la propria innocenza: "Esiste un corpus completo di prove inconfutabili a sostegno di tutte le sue posizioni relative a questo caso. Il Club, pertanto, si impegnerà con determinazione e, ove necessario, agirà in modo proattivo in tutti i fori regolamentari e legali competenti.

Il procedimento della Premier League, spiegano dalla società, "è ancora in corso, con elementi significativi ancora da completare. Il Manchester City si appresta ora a ricorrere in appello, sostenendo che il parere contiene evidenti errori materiali, di diritto, di principio e di fatto, e che pertanto non è sicuro. Il Club ha diligentemente rispettato il giusto processo per otto anni, partendo dal presupposto che il Consiglio e la dirigenza della Premier League si sarebbero comportati come un organo di regolamentazione indipendente, imparziale ed equo, libero da influenze di parte. Il club è ovviamente limitato in ciò che può dire ulteriormente fino al completamento di tutte le procedure future".