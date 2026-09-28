Dei cinque nuovi giocatori che il commissario tecnico della nazionale della Germania Jürgen Klopp ha schierato titolari nella partita che la Mannschaft ha perso ieri contro la Grecia, solo Yann Aurel Bisseck è riuscito a impressionare. Il difensore dell'Inter è l'unico che rimedia un giudizio positivo nelle pagelle di ARD, la prima televisione pubblica tedesca: "Ha offerto una prestazione convincente al centro della difesa al suo ritorno dopo un anno e mezzo di assenza dalla nazionale tedesca: passaggi precisi, ottimo posizionamento e colpi di testa efficaci. Ha rimediato un cartellino giallo al 17° minuto, ma lo ha gestito bene".