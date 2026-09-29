Indiscutibile leader dell'Inter, destinato a essere sempre più protagonista con l'Argentina: la carriera di Lautaro Martinez continua ad arricchirsi. Dopo l'addio di Messi e Otamendi, il Toro sarà infatti nel gruppo dei capitani dell'Albiceleste. Lo ha confermato in conferenza stampa il CT Lionel Scaloni: "Il capitano era già Romero dopo 'Leo' e 'Ota'. Il secondo sarà Dibu Martínez e il terzo Lautaro".

Sempre su Lautaro e sul suo ruolo in campo post-Messi ha detto: "In linea di principio, Lautaro e Julián Alvarez giocheranno insieme. Sono due grandi giocatori e vedremo come si comporteranno insieme. Troveremo un modo per giocare diversamente. Possiamo usare due o tre attaccanti. Cercheremo di giocare il nostro calcio: tenere il possesso palla e far giocare insieme giocatori che sanno fare bene. Almeno finché sarò qui".