Ad Appiano si torna a lavorare e... sorridere. Chi è rimasto a Milano durante la sosta nazionali è stato interrogato dal social media nerazzurro ed è stato invitato a dire chi si veste meglio tra i calciatori dell'Inter. Thuram è il più votato e con lui lo spettacolo non manca mai. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 18:06
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.