In occasione dell'assemblea generale della EFC a Copenaghen, Nasser al-Khelaïfi, presidente dell'associazione dei club, ha chiesto al presidente uscente della UEFA Aleksander Ceferin di ricandidarsi alla guida della confederazione europea. "Il calcio ha bisogno di grandi leader come lei e, a nome degli oltre 900 club dell'EFC, le chiediamo di candidarsi nuovamente il prossimo anno", ha detto Nasser al-Khelaïfi, che è anche presidente del PSG, al 58enne avvocato sloveno. Eletto nel settembre 2016 alla guida dell'organo che governa il calcio europeo e rieletto nel 2019 e nel 2023, Ceferin, il cui mandato scade nel 2027, ha finora lasciato tutti nel dubbio riguardo a una sua possibile ricandidatura, dopo averla inizialmente esclusa.

Nel corso del suo intervento, Al-Khelaifi ha anche annunciato il ritorno nei ranghi di Barcellona e Real Madrid, le ultime 'fuoriuscite' a causa del progetto Super League: "Vorrei ringraziare il presidente dell'FC Barcelona, Joan Laporta, per la fiducia riposta nell'EFC: bentornato in famiglia. Vorrei inoltre ringraziare il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, per aver creduto che il futuro del calcio europeo debba fondarsi sull'unità e sugli interessi collettivi; siamo lieti che il club stia per rientrare nella famiglia dell'EFC. La nostra diversità è il punto di forza dell'EFC, mentre l'unità è nel nostro Dna. Pur avendo oltre 900 opinioni diverse, condividiamo tutti un'unica visione e un'unica voce all'interno della stessa organizzazione. E in un mondo diviso - sia dentro che fuori dal calcio - sono orgoglioso che l'EFC cerchi di unire tutti per il bene comune. Quando la UEFA e i club collaborano strettamente, a vincere è il calcio. Affrontiamo insieme, faccia a faccia, qualsiasi questione o problema e troviamo sempre delle soluzioni".