Al termine della partita vinta ieri sera a Bruxelles contro il Belgio, il nuovo volto della Nazionale francese, Andy Diouf, che si è ben disimpegnato da terzino sinistro, ha parlato anche ai canali ufficiali della FFF anticipando i temi della prossima gara, contro l'Italia venerdì prosimo a Parigi: "Nell'Italia ci sono diversi giocatori dell'Inter, sarò felice di rivederli. Sarà un bel match, la mia prima volta allo Stade de France e non vedo l'ora. Il calcio italiano sta trovando una nuova generazione di ottimi giocatori".

L'ex Lens torna poi sul suo esordio con i Bleus: "Sono molto fiero di aver fatto il mio debutto in Nazionale. Poi è arrivata una bella vittoria il che è sempre meglio. Cosa ho pensato quando sono entrato in campo? In quel momento ho pensato a tutti i sacrifici che ho fatto per essere arrivato qui, ai club dove ho giocato, alla mia famiglia...".