Come spesso gli accade Antonio Cassano è netto nei suoi giudizi. Nel corso dell'ultima puntata di 'Viva el Futbol', format prodotto assieme a Lele Adani e Nicola Ventola, l'ex Pibe de Bari ha speso parole importanti nei confronti di Curtis Jones, arrivato all'Inter la scorsa estate dopo un lungo inseguimento iniziato a gennaio: "È un ottimo acquisto, una mezzala di passo, ed è un giocatore orientato alla Champions. È meglio di McTominay, ha grande qualità e al Liverpool ha vinto tanto giocando, non come Zaccardo e Barzagli che sono campioni del Mondo ma non giocavano mai”.