Buone indicazioni da Andy Diouf per Zinedine Zidane. Il giocatore dell'Inter, schierato terzino sinistro, ha lanciato segnali piuttosto positivi nella gara che ha visto la Francia sfidare il Belgio a Bruxelles. A spuntarla proprio i galletti, che hanno vinto 1-0 grazie al gol di Olise all'88'. All'esordio con la rappresentativa maggiore, all'ex Lens non è mancata, come sempre verrebbe da aggiungere, la personalità.

Cosa ha funzionato e cosa invece Diouf deve migliorare

Diverse iniziative palla al piede, una buona gamba, il giusto pizzico di anarchia: Diouf ha ben figurato in fase di possesso, dando spesso sbocco alla manovra. In alcuni momenti, addirittura, il classe 2003 è rientrato sul destro per esplorare soluzioni alternative al dribbling lungo l'out di sinistra, con discreti risultati. In tal senso probabilmente la richiesta arrivava proprio da Zidane, viste le ripetute combinazioni interessanti tra l'interista e Camavinga, mezzala di sinistra nel 4-3-3 dei Blues.

A facilitare la gara di Diouf il fatto che il Belgio abbia attaccato davvero poco per tutto il corso della gara, con un possesso palla nettamente inferiore a quello della nazionale di Zidane. Che la difesa, però, non sia la specialità di casa Diouf si è visto anche questa sera, al 18': un lancio dalla difesa dei padroni di casa lo ha sorpreso, con la palla che è rimbalzata nello spazio dopo la sua scappata in ritardo. L'inserimento di un avversario alle sue spalle lo ha colto di sorpresa, ma l'azione, fortunatamente per la Francia e per Diouf, poi non ha portato a granché.

Negli ultimi minuti, poi, Lukebakio, entrato dalla panchina e quindi più fresco, ha messo leggermente in difficoltà Diouf, comprensibilmente. L'attenzione e la difesa lontano dalla palla restano comunque il principale punto debole del giocatore nerazzurro, che per giocare terzino in una difesa a quattro dovrà migliorare parecchio sotto questo punto di vista. Zidane comunque ha ritenuto soddisfacente la prestazione del ragazzo, che è rimasto in campo per novanta minuti.