La Juventus ha chiuso con una nuova perdita di 66 milioni il bilancio 2025-26: si tratta del nono esercizio consecutivo in rosso. Nel 2024-25 il deficit era stato di 58 milioni. I conti sono stati approvati oggi dal CDA bianconero, che ha anche deciso di proporre all'assemblea degli azionisti del 3 novembre un aumento di capitale da 250 milioni, "a sostegno del rafforzamento della struttura patrimoniale e della competitività sportiva, di possibili upgrade degli asset immobiliari strategici (in primis, l’Allianz Stadium), della valorizzazione del brand e della sostenibilità economico-finanziaria". I ricavi e proventi sono scesi a 474,7 milioni, contro i 529,6 milioni del 2024/25, con una flessione di 54,9 milioni, pari al 10,4%.

Miglioramento previsto nel 2027-2028, ma a una condizione

A incidere sul calo dei ricavi è stato soprattutto il venir meno dei proventi legati al mercato calciatori, diminuiti di 51,9 milioni, oltre alla riduzione dei diritti audiovisivi e media per 31,9 milioni. I costi operativi sono diminuiti in misura significativa, da 405,7 a 363,6 milioni, con un risparmio di 42,1 milioni. Il risultato operativo resta tuttavia negativo per 39,4 milioni, rispetto ai -29,9 milioni dell’esercizio precedente, mentre la perdita prima delle imposte è salita da 50 a 58 milioni. Il socio di maggioranza Exor ha già fatto sapere che coprirà la quota di sua competenza e che effettuerà immediatamente un versamento a titolo di anticipo di 60 milioni. Per l’esercizio 2026/27 il club prevede ancora un risultato negativo, soprattutto per effetto della mancata partecipazione alla UEFA Champions League, mentre un miglioramento significativo è atteso dal 2027/28 in caso di ritorno a performance sportive in linea con gli anni precedenti.