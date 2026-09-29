Secondo i giornalisti di RMC Sport, Andy Diouf è riuscito a raggiungere la sufficienza nel match che lo ha visto debuttare con la maglia della nazionale maggiore francese, sul campo del Belgio. Il 6 in pagella è stato accompagnato da questo giudizio: "È stato davvero interessante vederlo all'opera in questo ruolo di terzino sinistro, per lui insolito - si legge -. Il giocatore dell'Inter non ha esitato a dare il proprio contributo, anche a centrocampo. Ha concesso tuttavia qualche spazio alle sue spalle e talvolta è andato in difficoltà nell'uno contro uno. Ha comunque lasciato la voglia di rivederlo in questa posizione".