Senso della posizione, istinto puro, colpo di genio: Pio Esposito prende posizione in area di rigore mentre Andy Diouf puntava l'avversario sulla destra. Il francese è arrivato sul fondo e ha messo in mezzo un cross basso, leggermente arretrato, ed Esposito si è inventato una prodezza. Colpo di tacco, palla arpionata e girata in porta, boato di gioia e meraviglia di San Siro, muscoli mostrati allo stadio. La squadra lo ha raggiunto sotto la curva per festeggiare un gol bellissimo e pesante, che ha consentito all'Inter di indirizzare definitivamente un match che nel primo tempo si era rivelato ricco di insidie.

Il gol di Pio, la rete copertina della prima giornata della Serie A 2026/27, è stata scelta dai tifosi nerazzurri come la migliore dei mesi di agosto e settembre: Pio Esposito vince il premio eFootball Goal of the month con la sua rete contro il Monza!