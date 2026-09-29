Riccardo Trevisani, intervenuto sulle frequenze di Radio Mana Mana Sport, ha elogiato Francesco Pio Esposito, autore ieri sera di una prestazione super in maglia azzurra contro la Turchia. Per lui gol e assist, il centravanti dell'Inter è il terzo giocatore più giovane della storia della Nazionale a superare quota 5 gol.

"In questi anni l'ho sentito paragonato con Camarda - le sue parole -. Poi ho sentito dire che è un giocatore lento, che si gira piano, che è solo fisico. Pio Esposito è un giocatore che non ci capitava da parecchio tempo. Oggi a 20 anni è Luca Toni a 25. Toni non è Van Basten, ma da 25 anni in avanti ha fatto 30 ogni anno. Non so se Pio farà 30 ogni anno ma so che ne farà 20 e poi darà 3-4 palloni come quelli che ha dato ieri nel primo tempo dove ha dispensato palloni. Pio Esposito ha una cosa che magari sfugge agli altri, ha un'intelligenza calcistica fuori dal comune. E Fa delle cose in campo a 21 anni molto difficili da immaginare a quell'età".

Trevisani elogia le sue caratteristiche. "Gestisce la fisicità in modo straordinario. Non è velocissimo e ha questo corpone incredibile, la gente non gli riconosce squisitezza tecnica. Non è squisito e non essendo squisito è il massimo possibile in quella struttura tecnica. La palla la sa trattare, la sa mandare avanti, sa giocare coi compagni e capisce sempre le situazioni. Parliamo di un giocatore sveglissimo. Pio Esposito è il centravanti dell'Italia dei prossimi 10 anni e lo diciamo da 15 mesi: spero vivamente che nessuno lo metta più in discussione".