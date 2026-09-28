Curtis Jones a Milano sta scoprendo un mondo nuovo: non solo quello che in campo sta disegnando per lui Cristian Chivu, ma anche quello fuori da San Siro, con qualche lustrino in più rispetto alla Liverpool operaia. E dopo queste prime settimane di rodaggio, il giocatore arrivato in estate dalla Merseyside è pronto a far esplodere tutto il suo talento. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, serve tempo per adattarsi a un cambio così radicale e qualche errore qua e là è perdonato dal tecnico che lo ha voluto per cambiare in mezzo. Intanto, Jones ha già messo su casa nel capoluogo lombardo, nei pressi del Cimitero Monumentale, e ha portato con sé anche la famiglia; un luogo dove può scoprire meglio anche l'anima di Milano. E dopo essersi goduto da vicino alcune sfilate della Milano Fashion Week, Jones si prepara a sfilare lui in campo.

L'ex Reds del resto è visto come elemento chiave da Cristian Chivu per avere una squadra intensa, che valga la Premier League. Per ora, le cose migliori le ha fatte vedere da subentrato, ma da oggi, giorno della ripresa ad Appiano Gentile dove ritroverà anche Hakan Calhanoglu il regista con cui dovrà duettare spesso e pronto per la convocazione dopo la sosta, potrà cominciare ad affilare le armi imparando i tempi e le distanze da mantenere coi compagni, lui che a Liverpool conosceva movimenti e abitudini di tutti, qui può trovarsi accanto Hakan Calhanoglu o Piotr Zielinski in mezzo, e Federico Dimarco o Carlos Augusto come sponda sinistra. Alla ripresa c’è il Parma, altro passaggio del suo inserimento: potrebbe essere la prima da titolare a San Siro.