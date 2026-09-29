E' terminata da poco la sessione estiva del calciomercato e già si parla di quelle che potrebbero essere le mosse future in casa Inter. Soprattutto a centrocampo, dove secondo Il Giorno potrebbe profilarsi un derby di mercato.

"Un derby, l’ennesimo, fuori dal campo, attende Inter e Milan che da alcune settimane hanno messo gli occhi su Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli classe 1995 sarà un giocatore “libero“ il prossimo giugno, e dopo sei anni potrebbe davvero lasciare i partenopei anche se da tempo si parla di un possibile rinnovo. In realtà, dopo qualche inevitabile approccio iniziale tutto è stato “congelato“ soprattutto per la distanza che c’è tra la richiesta del giocatore e del suo entourage e la cifra proposta dal presidente De Laurentiis per convincere il camerunense a restare in azzurro".

"Oggi Anguissa, alle prese con problemi fisici che non gli consentono di giocare con continuità, percepisce uno stipendio di circa 3,5 milioni di euro, la richiesta è di un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione: condizione già bocciata dal Napoli, motivo per cui Inter e Milan “in primis“ sono alla finestra per non farsi sfuggire la grande occasione":

Non è finita qui: "Sempre a proposito di calciatori del Napoli in scadenza di contratto, l’Inter segue con interesse anche la situazione di Alex Meret: il portiere, tra l’altro, assistito da Federico Pastorello, procuratore in ottimi rapporti col club di Viale della Liberazione. Molto ovviamente dipenderà dal rendimento futuro di Martinez (ed eventualmente del vice Provedel): perciò i campioni d’Italia osservano pure Santiago Beltran, 21enne portiere argentino del River Plate (con passaporto italiano), il cui contratto scade il 31 dicembre".

Per la difesa, invece, nel mirino ci sarebbero "il 26enne statunitense Chris Richards (cresciuto nel Bayern Monaco e attualmente nel Crystal Palace) e soprattutto Calvin Bassey, centrale del Fulham che può liberarsi a zero nella prossima finestra estiva". Possibili duelli futuri per due giovani entrati nel giro azzurro come Inacio e Ndour, secondo il quotidiano.