Le scelte di formazione coraggiose di Zinédine Zidane non saranno circoscritte alla sola serata di Bruxelles, dove ieri la Francia è riuscita a battere un avversario di rango come il Belgio. Secondo L'Équipe, infatti, sebbene le prestazioni di Andy Diouf, Jérémy Jacquet e Lucas Da Cunha siano state differenti, tutti e tre possono sperare di avere un futuro nella selezione transalpina dopo il loro debutto.

Tre debuttanti con i Bleus, fa notare il quotidiano francese, non si vedevano dall'11 agosto 2010, quando Adil Rami, Aly Cissokho, Charles N'Zogbia, Guillaume Hoarau, Stéphane Ruffier e Yann M'Vila registrarono la loro prima presenza nel match contro la Norvegia. Una scelta anche forzata del ct Laurent Blanc che fu costretto a convocare giovani rinforzi a causa delle sanzioni legate ai Mondiali in Sudafrica.