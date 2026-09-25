Cinque gli impegni del fine settimana per le squadre giovanili dell'Inter. Il più importante riguarda l'Under 19 femminile, attesa dal derby contro il Milan. Questo il dettaglio completo:

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 27 settembre, ore 15:00 - Campionato, 1ª giornata: Milan-Inter - Centro Sportivo Vismara - Puma House of Football, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE

Domenica 27 settembre, ore 14:30 - Campionato, 2ª giornata: Bologna-Inter - Centro Sportivo Massimo Barbieri, Anzola dell'Emilia (BO).

UNDER 16

Domenica 27 settembre, ore 15:00 - Campionato, 3ª giornata: Inter-Sudtirol - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 15

Domenica 27 settembre, ore 15:00 - Campionato, 3ª giornata: Inter-Sudtirol - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE

Domenica 27 settembre, ore 12:00 - Campionato, 2ª giornata: Bologna-Inter - Centro Sportivo Massimo Barbieri, Anzola dell'Emilia (BO).

Sezione: Giovanili / Data: Ven 25 settembre 2026 alle 23:24
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.