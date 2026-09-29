Anche Beppe Marotta, presidente dell'Inter, parteciperà all'Assemblea Generale dell'EFC, l'evento più importante della stagione per i club calcistici europei. Organizzata con cadenza annuale, l'evento riunisce i vertici del calcio per club per discutere le questioni cruciali della disciplina, concordare priorità comuni e definire la rotta per il futuro.

Quest'anno, Copenaghen, accoglierà oltre 800 club membri, tra cui appunto l'Inter, rappresentata dal suo dirigente di riferimento. Arrivato, come testimoniato da Sky Sport, qualche minuto fa, insieme all'ad dell'Atalanta, Luca Percassi. Nel pomeriggio, ci sarà la conferenza stampa di Nasser Al-Khelaïfi, numero uno dell'European Football Clubs. 

Sezione: News / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 12:20
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.