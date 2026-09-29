Debutto in Nazionale coi fiocchi per Michael Kayode, entrato tra i marcatori della partita contro la Turchia. L'esterno ex Fiorentina, oggi in forza al Brentford, è stato quest'estate al centro anche delle attenzioni dell'Inter nel pieno della corsa al successore di Denzel Dumfries. Il club nerazzurro, ricorda Nicolò Schira, aveva avvicinato e mostrato interesse per il giocatore durante la finestra estiva di trasferimenti, salvo tirarsi indietro di fronte alla richiesta di 50 milioni di euro dei Bees. Poi il terzino destro ha prolungato il suo contratto fino al 2032.

Sezione: Copertina / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 19:51
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.