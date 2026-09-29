Debutto in Nazionale coi fiocchi per Michael Kayode, entrato tra i marcatori della partita contro la Turchia. L'esterno ex Fiorentina, oggi in forza al Brentford, è stato quest'estate al centro anche delle attenzioni dell'Inter nel pieno della corsa al successore di Denzel Dumfries. Il club nerazzurro, ricorda Nicolò Schira, aveva avvicinato e mostrato interesse per il giocatore durante la finestra estiva di trasferimenti, salvo tirarsi indietro di fronte alla richiesta di 50 milioni di euro dei Bees. Poi il terzino destro ha prolungato il suo contratto fino al 2032.

Behind The Scenes - #Inter had approached and shown interest in Michael #Kayode during the summer transfer window to replace Dumfries, but #BrentfordFC wanted 50M. A price too high for Inter. Then the right-back has extended his contract until 2032. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 29, 2026