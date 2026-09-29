La nazionale croata ha ricevuto la visita di Davor Suker e Ivan Rakitic, leggendari giocatori dei Vatreni, che sono arrivati a Siviglia, città nella quale hanno lasciato un segno indelebile con la maglia del Nervion, per sostenere la squadra di Slaven Bilic nell'affascinante sfida di Nations League contro i campioni del mondo della Spagna

Come si legge su Hns.team, Suker e Rakitic hanno salutato calorosamente il nuovo ct e i membri della squadra, augurando loro buona fortuna per la gara in programma stasera, allo stadio Sánchez Pizjuán. 

Sezione: News / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 16:14 / Fonte: hns.team
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.