Dopo la bella e importante vittoria contro l'Hacken, nella prima storica partita nella League Phase della Women Champions League, l'Inter Women si prepara al secondo impegno nella competizione continentale, contro l'Austria Wien. Il match si disputerà giovedì 1° ottobre alle 18:45 e verrà trasmesso in diretta esclusiva da Disney+ e ESPN UK. Per gli abbonati alla piattaforma Disney+ sarà possibile seguire la partita tramite l'app di Disney+ su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

Sezione: Inter Femminile / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 11:54
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.