Dopo la bella e importante vittoria contro l'Hacken, nella prima storica partita nella League Phase della Women Champions League, l'Inter Women si prepara al secondo impegno nella competizione continentale, contro l'Austria Wien. Il match si disputerà giovedì 1° ottobre alle 18:45 e verrà trasmesso in diretta esclusiva da Disney+ e ESPN UK. Per gli abbonati alla piattaforma Disney+ sarà possibile seguire la partita tramite l'app di Disney+ su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.