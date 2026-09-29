Ottimo risultato in termini di ascolti per la nazionale italiana di calcio. Come riporta il sito della FIGC, infatti, Turchia-Italia è stata vista da 7.380.000 telespettatori con uno share del 36,42%. già contro il Belgio, nonostante la prova negativa, il risultato era stato lodevole in termini di ascolit: 6.337.000 telespettatori (34,2% di share).

Venerdì 2 ottobre a Parigi l'Italia farà visita alla Francia, mentre lunedì 5 ottobre a Bologna si gioca ancora contro la Turchia. In entrambi i casi il fischio d'inizio è in programma alle 20.45 e la diretta sarà ancora su Raiuno.