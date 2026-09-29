Djed Spence vola verso la convocazione in vista di Inter-Parma del 10 ottobre, ma non solo. Il laterale inglese, infatti, potrebbe addirittura cominciare la sua avventura in nerazzurro strappando subito una maglia da titolare, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. Solo da ieri l'esterno ha cominciato a lavorare in gruppo con i compagni.

"Mancano undici giorni al 10 ottobre ma quella data segna insieme l'orizzonte e l'obiettivo del terzo "leone" inglese di Chivu: l'esordio non è in discussione, ma debuttare a San Siro dal primo minuto avrebbe un sapore ancor più speciale. Tutto va in questa direzione. Certo, c'è sempre Diouf, la famosa pazza idea diventata certezza in tempi di magra, ma il francese non può certo giocarle tutte e con il londinese finalmente al cento per cento la gerarchia lì a destra viene inevitabilmente ritoccata. Un investimento da 35 milioni bonus compresi, quando è in condizione, ha pochi margini per fare solo lo spettatore".