Come ampiamente previsto, a causa degli impegni delle Nazionali quelli del settore giovanile nerazzurro sono stati ridotti. Pochi incontri in agenda dunque nel weekend appena concluso per le reppresentative maschili e femminili. Di seguito i risultati, come pubblicato dal sito del club:

UNDER 19 FEMMINILE Campionato, 2ª giornata: Milan-Inter 2-0 Reti: -

UNDER 17 FEMMINILE Campionato, 2ª giornata: Bologna-Inter 0-5 Reti: 9’ Corraini, 50’ Angoli, 52’ Sala, 60’ Morandi , 93’ Franceschi

UNDER 16 Campionato, 3ª giornata: Inter-Sudtirol 1-1 Reti: 53' Sare

UNDER 15 Campionato, 3ª giornata: Inter-Sudtirol 2-1 Reti: 26' e 77' Ferri

UNDER 15 FEMMINILE Campionato, 2ª giornata: Bologna-Inter 0-11 Reti: 5’ e 11’ Molinari, 12’ Sasselli, 20’ Lopriore, 21’ Zarpellon, 3’ 2t Molinari, 24’ 2t Amato, 3’ 3t, 7’ 3t, 20’ 3t Bosio, 9’ 3t Nodari

Sezione: Giovanili / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 16:30
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.